BİLGİ AL

BİZ SİZİ ARAYALIM

Avantajlı ön satış fiyatları için formumuzu doldurun, sizi arayalım.
  • TELEFON NUMARANIZ

444 1974
444 1974
Boulevard Sefaköy Size Yakışan Yeni Bir Yaşam Klasiği

Lüks yaşamı yeniden tanımlıyoruz. Ankara ve İstanbul'da 5 farklı lokasyonda hayata geçecek Boulevard projeleriyle, yeni bir yaşam klasiğinin doğuşuna tanıklık ediyorsunuz.

BOULEVARD'IN YAŞAM LÜKSLERİ

Şehrin merkezinde yaşamının ritmini kaçırmadan doğayla iç içe yaşamak…
Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü, rafine zevklerle tasarlanan yaşam alanlarında özgürleşmek. Metrekarelere sıkışmadan, geniş mutfaklar ve büyük balkonlarla evinizin her metrekaresinde keyifle yaşamak. Yüksek tavanlar ve geniş pencereler ile ferahlamak, nefes almak.

Seçkin, konforlu ve lüks bir hayat yaşamak isteyenlerin yeni tercihi Boulevard.

Yeşilin Ortasında Yepyeni BİR YAŞAMIN KAPILARI ARALANIYOR
BOULEVARD YOLU

HAYATINIZIN EN KEYİFLİ ADIMLARI

Yemyeşil ağaçlar arasında Boulevard Sefaköy boyunca uzanan, keyifle adımlayacağınız bir yürüyüş yolu...

Yorulduğunuzda banklarda küçük molalar verebilir, güne yepyeni bir enerjiyle devam edebilirsiniz.

MEYDAN CAFE

KALABALIKLARDAN UZAK, SEVDİKLERİNİZLE...

Boulevard Sefaköy’ün geniş avluları, yeşil bahçeleri, ferah meydanları sizi şehirden koparıp sakinlikle ağırlayacak.

Meydan Cafe’nin wi-fi alanları ve kolektif çalışma ortamlarıyla dilerseniz her yer açık hava ofisiniz.

BOULEVARD ÇARŞI

İHTİYAÇLARINIZ ELİNİZİN ALTINDA

Vaktinizi daha keyifli değerlendirmeniz için, size vakit kazandıracak bir yaşam…

Çarşı alanındaki özgün mağazalarla ihtiyaçlarınız hep yürüme mesafesinde.

SÜS HAVUZU, GÖLET ve İSKELELER

SU, TERAPİDİR...

Suyun sakinleştirici özelliği sizi Boulevard Sefaköy'de bekliyor.

Kendinizi süs havuzunda,
iskelelerde veya locada geçireceğiniz dingin sessizliğe bırakın.

ÇOCUKLARA ÖZEL BİR DÜNYA

OYUN PARKLARI VE KIDS CLUB

Boulevard Sefaköy'de çocuklar doğayla birlikte büyüyor, doğayı her gün keşfediyor.

Açık ve kapalı alanlarda yer alan alternatif oyun parklarında çocukların keyfi hep yerinde olacak.

Kids Club, çocukların becerilerini geliştirmeye yönelik eğlenceli aktivitelerle onlara neşeli anlar yaşatacak.

ŞİMDİ PARTİ ZAMANI

ÇOCUK KİTAPLIĞI / ETKİNLİK / ETÜT WORKSHOP ALANI

Kids Club içinde yer alan Kitchenette’te çocuğunuza eğlenceli partiler düzenleyebilir, davetlerde vereceğiniz ikramları kolaylıkla organize edebilirsiniz.

Bu sosyal imkanlar, çocukların öğrenirken oyun oynayabileceği, beraber büyürken paylaşmayı deneyimleyebileceği bir etüt alanına dönüşüyor.

AÇIK HAVADA FİTNESS ve YOGA

SPORUN DOĞASI

Boulevard Sefaköy'de açık havada spor yapmanın birçok keyifli alternatifi var.

Dilerseniz doğayla baş başa fitness ya da yoga…

Buhar odası, sauna ve Türk hamamıyla güne zinde başlayacak, formda bitireceksiniz.

Konfor, keyif ve mutluluk BOULEVARD’LARDA BULUŞUYOR...

Boulevard’lar size genişleyen metrekarelerden de daha fazlasını vadediyor. Ferah mutfaklar, büyük balkonlar; ailede herkese daha fazla keyif alanı...

Alan yaratan depolama hacimleriyle hayatın akışına temas eden, işlevsel bir kurgu. Boulevard’da yaşam, herkes için yeni bir yaşam klasiği olacak.

MANZARAYA VE YAŞAMA AÇILAN SALONLAR

MUTFAKLAR ARTIK HEM AÇIK HEM KAPALI

BEBEK ODALARINA DOĞAL TASARIMLAR

EVİNİZDEKİ LÜKS ÇALIŞMA ALANI

BOULEVARD GALERİ

Dış Görseller Örnek Evler
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
2+1 3+1
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel
Konsept Görsel

ULAŞIM KOLAYLIĞI

  • • Sefaköy metrobüs ve metro durağına yürüme mesafesinde
  • • E-5’in yanı başında
  • • Basın Ekspres Yolu ile Tem bağlantısına kolay ulaşım
  • • Hastane yakınında
  • • Florya sahile yakın
Satış Ofisi:

Gültepe Mahallesi
Şehit Özgür Güven Caddesi No:39
Sefaköy, Küçükçekmece/İstanbul

444 1974

İLETİŞİM

Gültepe Mahallesi
Şehit Özgür Güven Caddesi No:39
Sefaköy, Küçükçekmece/İstanbul

YOL TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ 444 1974
444 1974